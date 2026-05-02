Не стало участницы КВН Елены Рыбалко из «Утомленные солнцем»

Участница команды «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко умерла на 54-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале КВН.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко - яркая, талантливая участница команды "Утомленные солнцем"»,- сказано в публикации.

Звезду КВН сбила машина. Она погибла на месте.

По данным сочинской Госавтоинспекции, трагедия произошла первого мая в Адлере. Девушка переходила Ивановскую улицу в неположенном месте.

Рыбалко была артисткой «Утомленных солнцем» вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. Она играла в Высшей лиге в начале нулевых. Команда стала чемпионами в 2003 году.