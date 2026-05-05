Соболенко: ведущие теннисисты мира готовят бойкот из-за низких призовых

Ведущие мировые теннисисты могут объявить бойкот турниру «Большого шлема», если его организаторы откажутся увеличивать долю призовых для игроков. Об этом на пресс-конференции рассказала первая ракетка мира Арина Соболенко.

По словам спортсменки из Белоруссии, профессиональное сообщество теннисистов не видит других способов бороться за свои права. Тем не менее она все же надеется, что им удастся прийти к решению, которое устроило бы все стороны, с помощью переговоров.

«Когда видишь цифры и видишь долю, которую получают игроки, я чувствую, что без нас не было бы турнира и такого зрелища. Я определенно заслуживаю большей оплаты в процентах от призовых. Мне кажется, что в наше время мы, девушки, можем легко объединиться и добиться этого, потому что, на мой взгляд, некоторые аспекты действительно несправедливы по отношению к игрокам», - высказалась Арина.

Не так давно двадцать лучших теннисистов мира, в число которых вошла Соболенко, подписали открытое письмо с критикой в адрес Открытого чемпионата Франции, в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

Ранее президент FIFA попытался помирить представителей Палестины и Израиля. Дело в том, что палестинская сторона обратилась в Спортивный арбитражный суд в связи с решением не отстранять футбольную сборную Израиля от международных соревнований.