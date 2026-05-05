Бритни Спирс получила год условно за вождение в нетрезвом виде

44-летняя американская певица Бритни Спирс признала себя виновной в неосторожном вождении в нетрезвом виде и получила 12 месяцев условного срока. Об этом сообщил CBS News.

Певица избежала тюремного заключения, так как пошла на сделку со следствием, согласно которой она обязана пройти курс по борьбе с вождением в нетрезвом виде и выплатить установленные государством штрафы и сборы.

«Мы не хотим, чтобы Спирс совершила повторное преступление. Мы не хотим, чтобы она снова попадала в поле нашего зрения», - заявил окружной прокурор округа Вентура Эрик Насаренко.

Прокурор добавил, что при повторном правонарушении в будущем певице не предложат такое же соглашение о признании вины.

Напомним, в начале марта около 21.30 по местному времени Бритни Спирс задержали в округе Вентура, Калифорния, за вождение в нетрезвом состоянии. Через восемь с лишним часов певицу освободили. Ей назначили явку в суд 4 мая.