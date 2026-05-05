МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бритни Спирс получила год условно за вождение в нетрезвом виде

За ближайший год певица должна пройти курс по борьбе с вождением в нетрезвом виде и выплатить установленные государством штрафы и сборы.
Вероника Левшина 05-05-2026 20:10
© Фото: F. Sadou, AdMedia, Global Look Press

44-летняя американская певица Бритни Спирс признала себя виновной в неосторожном вождении в нетрезвом виде и получила 12 месяцев условного срока. Об этом сообщил CBS News.

Певица избежала тюремного заключения, так как пошла на сделку со следствием, согласно которой она обязана пройти курс по борьбе с вождением в нетрезвом виде и выплатить установленные государством штрафы и сборы.

«Мы не хотим, чтобы Спирс совершила повторное преступление. Мы не хотим, чтобы она снова попадала в поле нашего зрения», - заявил окружной прокурор округа Вентура Эрик Насаренко.

Прокурор добавил, что при повторном правонарушении в будущем певице не предложат такое же соглашение о признании вины.

Напомним, в начале марта около 21.30 по местному времени Бритни Спирс задержали в округе Вентура, Калифорния, за вождение в нетрезвом состоянии. Через восемь с лишним часов певицу освободили. Ей назначили явку в суд 4 мая.

#певица #суд #условный срок #Бритни Спирс #вождение в нетрезвом состоянии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 