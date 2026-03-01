МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бритни Спирс задержали нетрезвой в Калифорнии

Певице предписали явиться в суд в мае из-за нетрезвого вождения.
Владимир Рубанов 05-03-2026 18:47
© Фото: Faye Sadou, via www.imago-images, www.imago-images.de, Global Look Press

В Калифорнии задержали американскую певицу Бритни Спирс за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил портал TMZ, ссылаясь на источники в полиции.

Задержание произошло в округе Вентура около 21.30 по местному времени. Через восемь с лишним часов певицу освободили. Ей назначена явка в суд 4 мая. В 2024 году сообщалось, что психическое здоровье Бритни ухудшилось после того, как ее отец Джейми Спирс перестал быть ее опекуном.

Бритни Спирс сталкивалась с проблемами, связанными с алкоголем, в период ее нервного срыва 2007-2008 годов. В 2007 году после рехаба Спирс появилась у дома бывшего мужа Кевина Федерлайна в неадекватном состоянии, затем побрилась наголо и ударила папарацци зонтиком на заправке.

Эти инциденты связывали с алкоголем и стрессом. Они сопровождались громкими скандалами и привели к опеке над ней самой и потере ее опеки над детьми.

Спирс проходила регулярные тесты на алкоголь и наркотики дважды в неделю по решению суда в 2007 году из-за подозрений в частом употреблении. Во время опеки, в 2008-2021 годах, отец певицы запретил ей прикасаться к алкоголю, а тесты проводили три раза в неделю.

#сша #певица #Калифорния #Задержание #Бритни Спирс #поп-музыка #шоу-бизес
