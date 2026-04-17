Артиллерия «Востока» лишила противника связи и снизила активность БПЛА

Успешная работа операторов разведывательных БПЛА и расчетов артиллерийских систем осуществлялась с использованием штатных отечественных систем связи и управления.
17-04-2026 17:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийский расчет самоходной установки «Акация» группировки войск «Восток» уничтожил пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав кадры боевой работы.

Цели были обнаружены с воздуха - разведывательные дроны зафиксировали замаскированные позиции операторов, включая антенны, ретрансляторы и площадки запуска БПЛА. На кадрах видно, что противник пытался скрыть оборудование в лесополосе.

После передачи координат по целям отработал расчет 152-мм САУ 2С3 «Акация». Первыми ударами артиллеристы разрушили антенные мачты и элементы связи. Далее последовали точные попадания по укрытиям, где находились операторы дронов.

На записи объективного контроля видны разрывы снарядов и плотные столбы дыма - после нескольких попаданий позиции противника фактически перестали существовать.

В Минобороны отметили, что уничтожение узлов связи и управления позволило резко снизить активность вражеских беспилотников на этом участке. Это, в свою очередь, обеспечило более безопасное продвижение российских подразделений и выполнение дальнейших боевых задач.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Акация #восток
