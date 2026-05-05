В Петербурге задержали водителя катера, врезавшегося в опору моста

Им оказался 29-летний житель города.
Вероника Левшина 05-05-2026 18:56
© Фото: utszfo, VK

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга задержали водителя пассажирского катера, который врезался в опору Ново-Конюшенного моста. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Судоводителем оказался 29-летний житель города.

«В настоящее время мужчина доставлен в Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте», - говорится в заявлении.

Гражданина могут привлечь к ответственности. Этот вопрос еще решается.

Напомним, ранее катер с пассажирами врезался в опору моста на канале Грибоедова. Недалеко расположена одна из основных достопримечательностей города - Спас на Крови. Сведения о пострадавших отсутствуют. Причины столкновения судна с опорой моста также неизвестны.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #авария #мост #катер #водитель
