Пассажирский катер врезался в опору моста в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел недалеко от храма Спаса на Крови.
Константин Денисов 05-05-2026 12:35
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Катер с пассажирами врезался в опору моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает aif.ru.

Инцидент произошел утром 3 мая у Ново-Конюшенного моста на канале Грибоедова. Недалеко расположена одна из основных достопримечательностей города - Спас на Крови.

Сведения о пострадавших отсутствуют. Причины столкновения судна с опорой моста также неизвестны.

Местная прокуратура уже заинтересовалась происшествием и выясняет подробности случившегося.

В минувшее воскресенье в подмосковном Красногорске перевернулся катер с семью несовершеннолетними. Пятерых детей госпитализировали.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #вода #происшествие #катер #ДТП
