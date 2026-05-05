Пассажирский катер врезался в опору моста в Санкт-Петербурге

Катер с пассажирами врезался в опору моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает aif.ru.

Инцидент произошел утром 3 мая у Ново-Конюшенного моста на канале Грибоедова. Недалеко расположена одна из основных достопримечательностей города - Спас на Крови.

Сведения о пострадавших отсутствуют. Причины столкновения судна с опорой моста также неизвестны.

Местная прокуратура уже заинтересовалась происшествием и выясняет подробности случившегося.

В минувшее воскресенье в подмосковном Красногорске перевернулся катер с семью несовершеннолетними. Пятерых детей госпитализировали.