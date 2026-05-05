В Чувашии 32 человека пострадали от масштабной атаки украинских БПЛА

В республике введен режим чрезвычайной ситуации для мобилизации всех ресурсов, чтобы оперативно помочь людям.
Вероника Левшина 05-05-2026 17:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В результате масштабной атаки ВСУ по Чувашии два человека погибли и 32 пострадали, среди которых один ребенок. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

«Сейчас наша главная задача - окружить заботой каждого пострадавшего. Мы делаем все, что требует ситуация. Мы выстоим. Мы справимся», - поддержал граждан глава республики.

Многие пострадавшие уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, другие остаются в стационаре под наблюдением врачей. В основном удары приходились на гражданскую инфраструктуру. Повреждены 28 многоквартирных домов, там проживают 8,5 тысячи человек.

В двух зданиях опасно оставаться из-за повреждения несущих конструкций. Для жителей подготовили места в общежитиях, также развернули три пункта временного размещения, где нуждающиеся могут получить питание, медикаменты и медицинскую или психологическую помощь.

Николаев решил ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе для мобилизации всех ресурсов, чтобы оперативно помочь людям. В республике уже начали проводить экспертную оценку повреждений, чтобы выплатить компенсации.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 289 украинских беспилотников над 19 регионами России.

#в стране и мире #бпла #дроны #атака #пострадавшие #погибшие #Чувашия
