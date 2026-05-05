FT: главы минфинов США и Британии разругались из-за войны в Иране

Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз отметила, что военная операция Штатов в Иране не делает мир безопаснее, а также не имеет четких целей.
Вероника Левшина 05-05-2026 15:36
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Министр финансов США Скотт Бессент «отчитал» главу Минфина Великобритании Рэйчел Ривз за ее критику в отношении войны в Иране. Об этом сообщила Financial Times, ссылаясь на источники.

Во время заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне в середине апреля Ривз заявила в интервью CNBC, что военная операция в Иране не имеет ясных целей, и она сомневается, что «сегодня мир в большей безопасности, чем несколько недель назад». Бессент негативно отреагировал на это заявление.

Позже в тот же день Минфин США отчитал Ривз за ее критику, как сообщают источники. По словам Бессента, война США и Израиля против Ирана спасает Лондон от ядерной угрозы со стороны Тегерана. Ривз ответила, что ей не понравился тон Бессента и что она на него не работает.

Ранее Минфин США заявлял, что временное смягчение санкций Штатов против российской нефти было необходимо Вашингтону, чтобы избежать конца света на рынке. По его словам, выдача генеральной лицензии на покупку российской нефти способствовала стабилизации цен. В это же время Бессент не смог привести оценки, сколько топлива могло быть продано в рамках лицензии, но допустил, что речь может идти о двух миллиардах долларов доходов.

#в стране и мире #сша #Иран #Великобритания #ссора #минфин сша #Минфин Великобритании
