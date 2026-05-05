Великобритания ввела санкции против 35 россиян и компаний

Власти Великобритании ввели санкции против еще 35 человек и компаний, связанных с Россией. Об этом пишет издание 360.ru со ссылкой на правительство Соединенного Королевства.

Согласно имеющейся информации, россияне попали под ограничения из-за якобы попыток вербовки граждан третьих стран на службу в ВС РФ, а также из-за сотрудничества с российским оборонно-промышленным комплексом.

Отмечается, что поражены в правах были не только россияне, но и компании из Таиланда и Китая, а также граждане Индии, Франции и Кубы. Им вменяют поставки в РФ товары двойного назначения.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад своими действиями в отношении России возводит новый железный занавес. Европа разрывает отношения с Москвой практически на всех уровнях.