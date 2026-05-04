Запад своими действиями в отношении Москвы возводит новый железный занавес с Россией. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.

«Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый "железный занавес", пытаясь придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями», - сказал Булатов.

По его словам, различные международные структуры, в состав которых входила Россия, с ее выходом оттуда утратили смысл своего существования. Он указал на то, что скандинавские страны и страны Северной Европы окончательно взяли курс на сближение с НАТО.

Таким образом, по мнению Булатова, эти организации превратились в очередной инструмент по давлению на Россию и претворению в жизнь санкционного режима.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что его заставляли вести политику против России.