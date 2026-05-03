Дрон навел «Мсту» на пункт управления БПЛА в интересах ГрВ «Центр»

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Днепропетровском направлении, корректировку огня обеспечил оператор беспилотника «Князь Вещий Олег». Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, позицию противника выявили в лесополосе у линии боевого соприкосновения во время разведывательного полета. После обнаружения цели координаты передали артиллеристам.

«Мста-С» нанесла удар 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение пункта управления беспилотниками.

В Минобороны подчеркнули, что совместная работа расчетов БПЛА и артиллерии позволяет эффективно выявлять и поражать технику, позиции и живую силу противника, создавая условия для продвижения штурмовых подразделений.

Ранее расчеты САУ «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили минометные позиции и опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.