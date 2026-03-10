Российские хирурги впервые провели операцию по пересадке обеих рук

Московские хирурги впервые провели успешную операцию по пересадке двух рук. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Благодаря революционным методам трансплантологии пациенты, лишившиеся конечностей, смогут вновь начать жить полноценной жизнью. Столь сложные хирургические вмешательства проходят на базе флагманского центра НИИ СП имени Н.В. Склифософского - операции могут длиться до 12 часов, а врачам приходится работать на уникальном высокотехнологичном оборудовании.

«Некоторым пациентам в силу особенностей травм их рук нельзя помочь с помощью каких-либо реконструктивно-пластических операций, им требуется полноценное восстановление функции верхних конечностей. Единственным шансом для них и для подобных пациентов является аллотрансплантация - пересадка донорского комплекса тканей», - отмечает руководитель данного направления Наталья Мантурова.

Ключевым и самым сложным этапом операции является микрохирургия - врачам необходимо с исключительной точностью соединить нервы, сосуды, мышцы и сухожилия тканей пациента и донора, чтобы организм принял новую конечность. Первая подобная процедура состоялась в апреле 2025 года - тогда 53-летнему мужчине удалось успешно пересадить правую кисть. Теперь же российские врачи впервые за всю практику смогли вернуть 42-летнему пациенту обе руки.

Благодаря стараниям хирургов оба прооперированных россиянина вновь могут ощущать прикосновения своими собственными руками. У первого пациента уже полностью восстановилась чувствительность и функции кисти - он может выполнять привычные бытовые манипуляции, писать, брать предметы, открывать двери и даже водить автомобиль. Второй мужчина, несмотря на то что процесс реабилитации еще не подошел к концу, уже может удерживать небольшие вещи и совершать руками активные движения.

Ранее сообщалось, что врачи Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко провели операцию при помощи очков дополненной реальности. С использованием дополненной реальности врач видит не только поверхность тканей, но и «скрытую» анатомию - положение инородных тел и границы безопасного доступа.