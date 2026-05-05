Синоптик успокоила москвичей по поводу погоды в столице на майские праздники

Погода в Москве на этой неделе не помешает жителям столицы отдохнуть в майские праздники. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

«Погода останется с переменной облачностью. Ночью осадки маловероятны. Если и будут, то небольшие, непродолжительные, а вот в дневные часы и в среду, и в четверг, да и в пятницу у нас ожидаются локальные кратковременные дожди», - предупреждает эксперт.

Что касается температурного режима - в среду и четверг минимальная температура в Москве будет в районе 12-14 градусов, а по региону - от 9 до 15. Дневная температура и в среду, и в четверг будет около 22-24 градусов в столице и 20-25 по области.

«В среду в дневное время присутствует вероятность развития грозовой деятельности и порывы ветра до 12-15 метров в секунду. Что касается пятницы - там характер погоды будет меняться. Пик интенсивности осадков может прийтись на 8-е число. Температура в ночные часы будет в пределах где-то 7-12 градусов, дневная температура - 15-16 градусов, то есть будет значительно прохладнее, чем в четверг», - отмечает Позднякова.

Девятого же числа при переменной облачности местами может собраться небольшой кратковременный дождь. Прогнозы показывают, что, скорее всего, это произойдет в утренние часы. Минимальная температура останется на уровне 7-12 градусов. Днем в регионе ожидается 13-15 градусов.

«Что касается последующих дней - там также сохраняется вероятность небольших кратковременных дождей. Ночи останутся довольно теплыми - где-то в пределах 7-11 градусов. Дневная температура будет повышаться за счет солнца. Собственно говоря, практически все выходные праздничные дни температура воздуха в столичном регионе будет близка к климатической норме. Так что, я думаю, что и температурный режим, и осадки, которые будут иметь все-таки локальный характер, не будут досаждать москвичам. Поэтому погода не испортит праздничного настроения, и мы в эти выходные сможем достойно отдохнуть», - подытожила метеоролог.

Ранее москвичей предупредили о резком перепаде температур. Подобные показатели близки к рекордным, поскольку такие периоды наблюдаются не чаще одного раза в 10-15 лет.