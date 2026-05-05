В Подмосковье перевернулась машина скорой помощи

В городском округе Серпухов легковой автомобиль «Чанган» врезался в машину скорой помощи, в результате чего скорая опрокинулась на «Газель», стоявшую на светофоре на улице Ленина в поселке Большевик. Об этом сообщило МВД РФ Подмосковья.

Уточняется, что машина СМП двигалась без пациентов. В результате ДТП пострадали два фельдшера. Их доставили в больницу.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в заявлении.

Накануне на МКАД произошло массовое ДТП с участием грузовика КамАЗ и не менее 13 легковых автомобилей. В результате аварии пострадали не менее семи человек, из них двое - дети. Предварительно, у самосвала могли отказать тормоза, вследствие чего он и протаранил стоящие в потоке машины.