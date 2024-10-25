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Рэперу Гуфу назначили запрет на ряд действий по делу о грабеже

Артиста освободили из-под стражи в зале суда.
Игнат Далакян 2024-10-25 19:57:43
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил запрет определенных действий Алексею Долматову (рэпер Гуф - Прим. ред.), который обвиняется по делу о грабеже. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

«В отношении моего подзащитного Алексея Долматова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», - цитирует РИА Новости слова собеседника.

Адвокат отметил, что суд отказал в ходатайстве следствия о взятии под стражу. Долматова освободили в зале суда. Жорин также выразил благодарность суду и прокуратуре за объективность в вопросе избрания меры пресечения.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже стал случай в подмосковной Апрелевке. Гуф со своими друзьями арендовал баню. Позже он попросил выключить камеры в помещениях, но получил отказ. На место прибыл родственник работницы, который является сотрудником ППС. В результате возник конфликт, в ходе которого репер ударил оппонента. На Долматова составили административный протокол за мелкое хулиганство. Кроме того, действия артиста во время потасовки полицией были расценены как грабеж.

#в стране и мире #Подмосковье #суд #гуф #Алексей Долматов
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