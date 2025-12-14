МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Ланцет» ослепил РЛС «Мангуст» на Харьковском направлении

Уничтожение вражеского оборудования повысило эффективность артиллерийских подразделений на этом участке.
14-12-2025 16:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» вывел из строя радиолокационную станцию ВСУ «Мангуст» на Харьковском направлении. Оборудование нашли и уничтожили бойцы войск беспилотных систем группировки «Север». Кадры объективного контроля показало Минобороны.

Боевики скрытно поставили станцию для контрбатарейной разведки в тыловом районе, на крыше частного дома. После того как ее обнаружили, дрон успешно преодолел РЭБ и нанес точный удар по крыше. Контроль с дрона-разведчика подтвердил поражение цели.

Уничтожение вражеского оборудования повысило эффективность артиллерийских подразделений группировки «Север» на этом участке. Вывод из строя РЛС снизил риск обнаружения наших расчетов противником.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения замаскированного танка ВСУ FPV-дронами на Харьковском направлении. На опубликованной видеонарезке беспилотник быстро входит в пикирование, проскакивая между деревьями. Камера другого дрона зафиксировала вспышку от удара по цели.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #спецоперация #харьковское направление #БПЛА "Ланцет" #Группировка войск Север #РЛС «Мангуст»
