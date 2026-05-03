МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК: в результате удара дронов ВСУ по Чебоксарам есть погибшие и пострадавшие

Ведомство проводит проверку по факту случившегося.
Константин Денисов 05-05-2026 13:16
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

В результате ударов беспилотников ВСУ по Чебоксарам и Чебоксарскому округу в Чувашии есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие», - говорится в сообщении.

Количество жертв пока неизвестно. По данному факту ведомством проводится проверка. Ранее сообщалось о перебоях в работе общественного транспорта в Чебоксарах.

Кроме того, украинские боевики совершили несколько атак в ДНР, Брянской и Белгородской областях. В общей сложности там пострадали семь человек, один из которых - несовершеннолетний.

Ранее сообщалось о том, что за минувшую ночь ПВО уничтожила 289 украинских беспилотников над Россией.

#в стране и мире #ДНР #Брянская область #СК РФ #Чувашия #Чебоксары #Белгородская облсть #Беспилотники ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 