СК: в результате удара дронов ВСУ по Чебоксарам есть погибшие и пострадавшие

В результате ударов беспилотников ВСУ по Чебоксарам и Чебоксарскому округу в Чувашии есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Количество жертв пока неизвестно. По данному факту ведомством проводится проверка. Ранее сообщалось о перебоях в работе общественного транспорта в Чебоксарах.

Кроме того, украинские боевики совершили несколько атак в ДНР, Брянской и Белгородской областях. В общей сложности там пострадали семь человек, один из которых - несовершеннолетний.

Ранее сообщалось о том, что за минувшую ночь ПВО уничтожила 289 украинских беспилотников над Россией.