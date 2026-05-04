Подразделения группировки «Запад» ведут наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наши войска нанесли удары в районе Красного Лимана и Маяков, уничтожив живую силу и технику противника. Большой урон боевикам наносят наши операторы БПЛА, в том числе с помощью перепрошитых украинских гексакоптеров «Баба-яга».

Техник БПЛА 59-го танкового полка с позывным Дубас проводит экскурсию по своей подземной мастерской. Его работа - производство оптоволоконных катушек для дронов-камикадзе. За день он в одиночку собирает не меньше 10 готовых комплектов.

«После печати мы устанавливаем оптические модули. Закрепляем их», - объяснил Дубас.

В его мастерской целый ряд 3D-принтеров, и каждый выполняет разную печать. Один - колбу для оптоволокна, другой - ножки, третий - крышку. Параллельно специальный станок наматывает километры лески.

Дубас родом из столицы. Дома занимался поставкой электроники в магазины. Любовью к БПЛА его заразил сын, который в 20 лет возглавляет производство на заводе по сборке «Гераней». Он и стал для него первым учителем в этом нелегком деле. Причем технику БПЛА пришлось дважды переучиваться. Сначала занимался сборкой FPV-дронов, а с декабря - оптоволокном.

«Было сложно. Поначалу не спали днями и ночами. Первую неделю вообще это все не получалось. Потом методом проб и ошибок», - рассказал Дубас.

Гул 3D-принтеров в этом блиндаже не умолкает ни на минуту, производство идет круглосуточно. В соседнем кипит совсем другая работа.

«Баба-яга» - так здесь называют тип тяжелых гексакоптеров украинских боевиков. По сути своей агродроны, которые ВСУ начали использовать для военных нужд. Ассоциация со сказочным персонажем у наших бойцов появилась не случайно. Летают «костлявые» в основном по ночам, а гул от пропеллеров «Бабы-яги» раздается на километры. Однако смекалка наших инженеров достает с того света вражеские гексакоптеры и вновь поднимает их в небо. Пугать уже украинских боевиков.

«Сейчас переделывается дрон под ретранслятор. Улучшаем для полета. Меняем камеры для видимости, потому что камеры не очень там хорошие. Для стабильности в воздухе, чтоб висел ровнее, ставим свои запчасти. Считай, оттуда убирается больше половины, и больше половины ставим», - объяснил инженер по сборке БПС 59-го танкового полка с позывным Пыля.

Уже модифицированный нашими инженерами гексакоптер под покровом ночи поднимается в небо. Российская «Баба-яга» вылетает в сторону противника и успешно поражает опорник ВСУ. На Краснолиманском направлении штурмовые подразделения 59-го гвардейского танкового полка 20-й общевойсковой армии продвигают наступление группировки войск «Запад» на Славянско-Краматорскую агломерацию. Войска «Запада» нанесли комплексные удары в районе Красного Лимана и Маяков. В результате бойцы разбили живую силу и технику механизированной и штурмовой бригад, а также полк беспилотных систем ВСУ и бригаду Нацгвардии Украины.