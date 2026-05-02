Синоптик призвал не спешить со встречей метеорологического лета

Устойчивая плюсовая температура в ближайшие дни не означает приход в столичный регион метеорологического лета. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Нас ждут еще похолодания. Не надо повышение уровня, по которому считается метеорологическое лето, когда среднесуточная температура составляет +15 градусов, считать каким-то достижением. Еще будут возвраты холодов и ближайший произойдет восьмого числа. Но это не будет прям похолоданием, простое понижение температуры», - предупредил Шувалов.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что пятый год подряд май в Москве начинается с заморозков. Вполне вероятно, что это последние холода текущей весны, считает специалист. В столице температурный минимум составил -0,6 градусов. Такие данные показала метеостанция на ВДНХ, констатировал Леус.

В целом, первые дни майских праздников в столичном регионе отметятся резким потеплением. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, столбики термометров будут подниматься до отметки в +15 градусов, а в воскресенье и вовсе вплотную подойдут к двадцатиградусной отметке. Такая температура сохранится как минимум до четвертого мая, пообещала Макарова.