В Красногорске перевернулся катер с детьми на борту

В районе городского округа Красногорск перевернулся катер с группой отдыхающих из 13 человек. Среди тех, кто оказался в воде, были дети. Об этом сообщил 360.ru.

В судне находились семеро детей и шесть взрослых. Из них семь человек оказались в воде. Некоторые попытались добраться до берега самостоятельно.

На пассажирах катера были спасательные жилеты. Но многие из них сильно напугались.

Им на помощь отправились экипажи ближайших станций. Уже спустя 13 минут после происшествия спасатели прибыли на место, подняв на борт пострадавших.

Их оперативно доставили к причалу в Красногорске. Там их уже ожидали бригады скорой помощи.