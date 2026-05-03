В Красногорске перевернулся катер с детьми на борту

Спасатели, прибыв на место происшествия, подняли на борт пострадавших и отвезли их на берег, где их уже ожидали бригады скорой помощи.
Дарья Ситникова 03-05-2026 21:29
© Фото: Telegram/mmtproc

В районе городского округа Красногорск перевернулся катер с группой отдыхающих из 13 человек. Среди тех, кто оказался в воде, были дети. Об этом сообщил 360.ru.

В судне находились семеро детей и шесть взрослых. Из них семь человек оказались в воде. Некоторые попытались добраться до берега самостоятельно.

На пассажирах катера были спасательные жилеты. Но многие из них сильно напугались.

Им на помощь отправились экипажи ближайших станций. Уже спустя 13 минут после происшествия спасатели прибыли на место, подняв на борт пострадавших.

Их оперативно доставили к причалу в Красногорске. Там их уже ожидали бригады скорой помощи.

#в стране и мире #вода #происшествие #катер #пострадавшие #Скорая помощь #красногорск
