Су-35С прикрыл ударные вертолеты в зоне спецоперации

Боевое дежурство выполнялось в интересах группировки войск «Запад».
05-05-2026 13:24
© Фото: Минобороны России

Экипаж истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России. 

Отмечено, что истребитель прикрывал действия вертолетов армейской авиации. Они наносили удары по наземным целям в интересах группировки войск «Запад», добавили в МО РФ. 

Также в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты при любых погодных условиях. Самолеты при этом несут различные типы авиационных вооружений.

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ. При этом бомбы были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #спецоперация #су-35с #группировка запад
