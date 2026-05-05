Су-35С прикрыл ударные вертолеты в зоне спецоперации

Экипаж истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечено, что истребитель прикрывал действия вертолетов армейской авиации. Они наносили удары по наземным целям в интересах группировки войск «Запад», добавили в МО РФ.

Также в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты при любых погодных условиях. Самолеты при этом несут различные типы авиационных вооружений.

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ. При этом бомбы были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.