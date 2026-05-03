Бойцы группировки «Центр» привели в порядок могилы красноармейцев в ДНР

Мемориалы в память о героях установлены на тех самых местах, где проходили кровопролитные бои в ходе Миусской наступательной операции за освобождение Донбасса.
05-05-2026 11:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» привели в порядок захоронения советских воинов, погибших при освобождении Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о могилах участников Миусской наступательной операции, рассказали в Минобороны России.

Инициаторами восстановления выступили бойцы 8-го отдельного батальона беспилотных систем 2-й гвардейской общевойсковой армии. Сами захоронения - одиночная могила и братское - нашли местные жители вместе с военнослужащими в поле, заросшем кустарником. Эти места расположены прямо на участках, где во время войны шли ожесточенные бои.

Военнослужащие расчистили дорожки к мемориалам, обновили покраску элементов памятников. В Минобороны отметили, что работы проводились по личной инициативе бойцов.

Ведомство подчеркивает, что восстановление памятников в освобожденных населенных пунктах, включая прифронтовую и тыловую зоны, стало для группировки «Центр» регулярной практикой. Так военнослужащие сохраняют память о подвиге красноармейцев и связь поколений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Памятник #ДНР #группировка «Центр»
