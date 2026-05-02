Дроны «Рубикона» поразили бронемашины и опорные пункты ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоматериалы, показывающие работу специалистов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Они демонстрируют эффективное поражение целей в зоне спецоперации.

Расчеты FPV-дронов успешно атакуют практически любые объекты противника. Под прицелом дроноводов Центра «Рубикон» в этот раз оказались автомобиль, бронемашины, средства связи, ангар, а также опорные пункты и места временного размещения подразделений ВСУ.

Кроме того, показаны кадры воздушных таранов беспилотных летательных аппаратов противника на Краснолиманском участке. Российские расчеты успешно перехватывают и уничтожают в том числе тяжелые дроны ВСУ типа «Баба-яга».

Ранее Минобороны показало, как расчеты ударных дронов группировки «Восток» сорвали переброску штурмовиков ВСУ в Запорожской области. Боевики двигались вдоль лесополос, но были атакованы дронами ВС РФ. Машины загорелись, а боевики скрылись в лесу. Сожжены броневик HMMWV и пикапы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.