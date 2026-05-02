МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроны «Рубикона» поразили бронемашины и опорные пункты ВСУ

Расчеты FPV-дронов успешно атакуют практически любые объекты противника.
02-05-2026 16:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоматериалы, показывающие работу специалистов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Они демонстрируют эффективное поражение целей в зоне спецоперации.

Расчеты FPV-дронов успешно атакуют практически любые объекты противника. Под прицелом дроноводов Центра «Рубикон» в этот раз оказались автомобиль, бронемашины, средства связи, ангар, а также опорные пункты и места временного размещения подразделений ВСУ.

Кроме того, показаны кадры воздушных таранов беспилотных летательных аппаратов противника на Краснолиманском участке. Российские расчеты успешно перехватывают и уничтожают в том числе тяжелые дроны ВСУ типа «Баба-яга».

Ранее Минобороны показало, как расчеты ударных дронов группировки «Восток» сорвали переброску штурмовиков ВСУ в Запорожской области. Боевики двигались вдоль лесополос, но были атакованы дронами ВС РФ. Машины загорелись, а боевики скрылись в лесу. Сожжены броневик HMMWV и пикапы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотники #спецопреация #Рубикон #FPV-дроны #Воздушные тараны
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 