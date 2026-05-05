Депутат Панеш: в мае в России вступят в силу новые законы

По словам депутата Панеша, многодетные семьи смогут продолжать получать единое пособие даже при незначительном превышении дохода.
Глеб Владовский 05-05-2026 00:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ряд новых законов вступят в силу в мае текущего года. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, многодетные семьи могут также рассчитывать на единые пособия даже, если превышение дохода незначительное. Кроме того, часть пенсионеров получит прибавку в последнем месяце весны. Но это касается инвалидов I группы и тех, кому в апреле исполнилось 80 лет - фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет вдвое и составит примерно 19,2 тысяч рублей, пишет RT.

Кроме того, по словам депутата Госдумы, долги россиян, по которым налоговые органы до ноября 2025 года не смогли добиться взыскания, признают безнадежными и спишут. Панеш добавил, что в конце мая в России введут рейтинг автошкол по качеству подготовки водителей. Это поможет гражданам выбирать качественные заведения.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что большинство депутатов выступают против изменения нештрафуемого порога превышения скорости. Он предложил руководствоваться действующими положениями, где нештрафуемый порог составляет 20 километров в час.

