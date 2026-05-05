Военнослужащие Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа навестили в Белогорске двух фронтовичек - Надежду Дремову и Веру Куфтареву. Гости пришли к ним с подарками, словами признательности и, конечно, с главной композицией праздника - песней «День Победы».

«Этот день мы встречаем с улыбкой и слезами на глазах, ведь помним о подвиге, который совершили наши ветераны, освободив советский союз от фашистских захватчиков. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, чтобы ваша жизнь была наполнена только яркими красками», - обратился к защитницам Отечества один из участников акции.

Бойцы белогорского гарнизона - частые гости в домах ветеранов. Особенно если требуется помощь. Они взяли над фронтовиками шефство, помогают с бытовыми вопросами и решают другие проблемы.

«Мы гордимся, что у нас есть ветераны ВОВ, которые дали нам возможность развиваться, жить и служить нашей Родине», - заключил заместитель командира зенитного ракетного соединения Восточного военного округа.

Ранее сообщалось, что в честь Дня Победы Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 9 мая в зоне СВО. Уточняется, что Россия ждет от Украины того же самого, несмотря на прозвучавшие ранее угрозы на саммите европейского политического сообщества в Ереване.