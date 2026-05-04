По решению Путина с 8 по 9 мая в зоне СВО объявлено перемирие в честь Дня Победы

Российская сторона рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру.
04-05-2026 20:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, в период с 8 по 9 мая в зоне СВО будет объявлено временное перемирие в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, российская сторона рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру, несмотря на прозвучавшие на саммите европейского политического сообщества в Ереване угрозы нанести удар по Москве.

В Минобороны также предупредили, что в случае попытки украинского режима реализовать свои преступные планы по срыву празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.

Ранее официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступления президента России Владимира Путина на параде 9 Мая ждет весь мир. Пресс-секретарь главы государства отметил, что оно будет очень важным. 

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Министерство обороны РФ #перемирие #СВО #День Победы 2026
