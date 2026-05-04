Эксперт: ОАЭ пытаются подорвать ОПЕК в обмен на помощь США

Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+.
Константин Денисов 04-05-2026 10:22
© Фото: Omar Marques, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

ОАЭ своим заявлением о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ пытаются подорвать обе организации в обмен на финансовую помощь со стороны США. Об этом заявил «Звезде» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.

«ОАЭ в этом плане, наоборот, демонстративно показывают сближение с США, они обратились к ним за финансовой помощью. Ну и фактически, по одной из версий, в ответ на эту экономическую помощь ОАЭ и пытаются подорвать ОПЕК и ОПЕК+ изнутри и понизить добычу самим заявлением о том, что они хотят выйти из организации», - сказал Юшков.

По словам эксперта, ОПЕК не устанавливала квот, а была организацией, которая должна способствовать совместным инвестициям и развитию добычи и нефтяной индустрии в странах организации. Это еще раз показывает, что ОАЭ не хотят совместно работать с другими участниками, своими бывшими партнерами по ОПЕК.

Юшков привел в пример Саудовскую Аравию, которая начала торговать в юанях. Часть нефти своей она продает уже несколько лет в юанях и активно сотрудничает с Китаем, который является для нее основным покупателем, а для Китая Саудовская Аравия - второй по объему поставщик. То же самое относится к Ираку и Кувейту.

ОАЭ, по мнению Юшкова, наоборот, выступают за сохранение нефтедоллара, и сообщение о том, что они собираются торговать в национальных валютах, от них не поступает, в отличие от многих других. Таким образом, история демонстрирует отстраненность ОАЭ от партнеров по ОПЕК.

ОАЭ приняли решение выйти из состава ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Власти страны уведомили об этом организации письмом.

#сша #нефть #оаэ #опек+ #наш эксклюзив
