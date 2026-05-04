ОАЭ вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти

Объединенные Арабские Эмираты покинули Организацию арабских стран-экспортеров нефти. Об этом сообщили в пресс-службе ОАПЕК.

«Генеральный секретариат ОАПЕК был уведомлен письмом.., в котором содержится решение государства Объединенные Арабские Эмираты о выходе из членства в Организации, начиная с 1 мая 2026 года», - говорится в пресс-релизе.

В организации также выразили благодарность ОАЭ за роль, которую они играли на протяжении всего периода членства. Кроме того, отмечается, что Абу-Даби внесли огромный вклад в поддержку курса на совместные действия арабских стран в нефтегазовом секторе.

Ранее сообщалось, что ОАЭ покинули ОПЕК и ОПЕК+. По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, это могло быть связано с запросом от США.