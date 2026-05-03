Гинцбург: второй пациент получит вакцину от рака кожи

Второму пациенту введут вакцину против рака кожи. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости.

«Готовится второй пациент, которому тоже, я надеюсь, между майскими праздниками препарат будет изготовлен. И, соответственно, начнем подключать второго пациента», - рассказал микробиолог.

Меланома (рак кожи) - это злокачественная опухоль кожи, которая быстро распространяется по телу. Для человека она опасна, особенно при позднем обнаружении.

Ранее 60-летнему пациенту из Курской области была впервые введена вакцина от рака кожи. После в анализах больного обнаружили положительные сдвиги. Далее курянину проведут серию из 10 уколов противоопухолевой вакцины.