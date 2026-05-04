Минимум два человека погибли после наезда монстр-трака на толпу в Колумбии

Автомобиль потерял управление во время шоу.
Константин Денисов 04-05-2026 09:14
© Фото: Dario Oliveira, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Как минимум два человека погибли в результате наезда монстр-трака на толпу во время шоу в Колумбии. Об этом сообщает RT.

По словам очевидцев, один из автомобилей потерял управление и врезался в зрителей. Еще 37 человек получили различные травмы. Информацию подтвердил губернатор штата Каука Октавио Гусман.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Местные медицинские службы перешли на усиленный режим работы.

По информации некоторых местных СМИ, количество погибших достигло трех человек, а причиной стало столкновение машины с фонарным столбом, которое вызвало замыкание. Автомобилем управляла женщина.

В конце апреля в Колумбии семь человек погибли в результате теракта на шоссе. Взрыв прогремел также в Кауке.

