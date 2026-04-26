Семь человек погибли в результате теракта на шоссе в Колумбии

Предварительно семь человек погибли и более 20 пострадали в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии. Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман.

«Мы столкнулись с эскалацией терроризма, которая требует немедленных ответных мер», - заявил чиновник.

Он потребовал от колумбийского правительства решительных и эффективных действий для решения кризиса и выдвижения военных сил в Кауку.

Также Гусман отметил, что больничная сеть департамента «работает на пределе своих возможностей». Само Панамериканское шоссе находится под угрозой. Правоохранительные органы проводят операцию на месте инцендента.

Кроме того, он сообщил, что в Эль-Тунеле, Эль-Тамбо, Калото, Попаяне, Гуачене, Меркадересе и Миранде тоже произошли нападения. Это прямое посягательство на жизнь беззащитного народа, которое должно быть пресечено, отметил губернатор.

