Семь человек погибли в результате теракта на шоссе в Колумбии

Губернатор Кауки назвал инцидент эскалацией терроризма, которая требует ответных мер.
Андрей Юдин 26-04-2026 04:16
Предварительно семь человек погибли и более 20 пострадали в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии. Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман.

«Мы столкнулись с эскалацией терроризма, которая требует немедленных ответных мер», - заявил чиновник.

Он потребовал от колумбийского правительства решительных и эффективных действий для решения кризиса и выдвижения военных сил в Кауку.

Также Гусман отметил, что больничная сеть департамента «работает на пределе своих возможностей». Само Панамериканское шоссе находится под угрозой. Правоохранительные органы проводят операцию на месте инцендента.

Кроме того, он сообщил, что в Эль-Тунеле, Эль-Тамбо, Калото, Попаяне, Гуачене, Меркадересе и Миранде тоже произошли нападения. Это прямое посягательство на жизнь беззащитного народа, которое должно быть пресечено, отметил губернатор.

Ранее профессор МГИМО Борис Мартынов в разговоре со «Звездой» рассказал, почему картели Мексики могут захватить несколько штатов страны. Одна из ошибок правительства — это неправильная борьба с преступностью в государстве.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
