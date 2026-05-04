В Польше готовятся к массовой контрабанде оружия из Украины

В Польше предупредили о риске массовой контрабанды оружия в страну из Украины после окончания боевых действий. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

«На Украине находится огромное количество оружия, переданного в рамках пакетов помощи, к этому добавляется значительный объем оружия советских времен. А окончание вооруженных конфликтов всегда сопряжено с риском его неконтролируемого притока», - рассказал в интервью начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро польской полиции Адам Радонь.

В стране на этот случай разработали специальный план Trident. Он предусматривает усиление полицейского контроля за возможным ввозом техники и боеприпасов.

В рамках реализации плана из бюджета будут выделены почти два миллиона евро. Кроме того, такой сценарий подразумевает тесное взаимодействие с пограничными службами соседних европейских государств.

Радонь отметил, что географическое расположение Польши делает ее так называемым фильтром, который должен отсекать дальнейшие поставки украинского оружия в Европу. Местная полиция уже занята выявлением его схронов.

Ранее в Польше рассказали о задержках поставок оружия из США. К такой ситуации привели боевые действия на Ближнем Востоке с участием Вашингтона.