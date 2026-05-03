Премьер Чехии заявил, что его заставляли вести политику против России

Премьер допустил, что призыв исходил от экс-главы МИД Чехии Яна Липавского.
Глеб Владовский 04-05-2026 03:20
© Фото: Tomas Tkacik Keystone Press Agency Globallookpress

МИД Чехии пытался призвать премьера Андрея Бабиша надавить на Казахстан из-за России. Такое заявление сделал политик в эфире телеканала TV Nova.

«Они (чиновники - Прим. ред.) вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с РФ и Китаем. Потрясающе», - подчеркнул он.

Бабиш допустил, что эту просьбу озвучил бывший глава внешнеполитического ведомства Чехии Ян Липавский. Премьер также подверг критике политический курс прежних властей, который, по его словам, нанес вред стране.

Ранее Бабиш заявил, что лидеры Евросоюза слишком поздно решили вернуться к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.

#Россия #Казахстан #андрей бабиш #МИД Чехии
