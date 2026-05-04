Футболист «Спартака» Заболотный сдал положительный допинг-тест

По данным клуба, спортсмен получил уведомление о неутешительном результате анализа.
Дарья Неяскина 04-05-2026 05:51
© Фото: Feoktistov AlexanderFC Spartak-Moscow, Global Look Press

Нападающий из московского клуба «Спартак» Антон Заболотный сдал положительную пробу на допинг. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

По полученным данным, спортсмен получил уведомление о неутешительном результате анализа, взятом в ходе внесоревновательного тестирования, после чего был отстранен от любой спортивной деятельности.

Однако 30 апреля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отменило эту меру и разрешило бывшему игроку сборной России снова тренироваться и выступать в официальных матчах.  Последующие шаги футболиста определяются общероссийскими антидопинговыми правилами.

Ранее сообщалось, что с Всероссийской федерации легкой атлетики сняли все санкции, которые связаны с допингом. Благодаря программе специальных условий федерация завершила трехлетний карантин, улучшила свои показатели, а также увеличила финансовую стабильность.

 

#в стране и мире #Футбол #допинг #Антон Заболотный #московский «Спартак»
