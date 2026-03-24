С Всероссийской федерации легкой атлетики сняли все допинговые санкции

Такое решение принял Совет World Athletics.
Вероника Левшина 24-03-2026 15:54
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

С Всероссийской федерации легкой атлетики сняли все санкции, связанные с допингом. Об этом сообщили министр спорта Михаил Дегтярев и Олимпийский комитет РФ.

В рамках Программы специальных условий федерация прошла трехлетний карантин и улучшила показатели.

«Выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры», - говорится в сообщении.

Также подразделение по целостности легкой атлетики и независимые эксперты отметили прогресс ВФЛА и превышение заданных стандартов.

В федерации укрепили правленческую модель, повысили финансовую стабильность, расширили региональную сеть и улучшили показатели антидопингового контроля.

Напомним, ранее семерых участников Олимпийских игр 2016 года заподозрили в употреблении допинга. В список попали спортсмены из Литвы, Египта, Узбекистана, Бразилии и Белоруссии. На время расследования фигурантов отстранили от международных соревнований.

#Легкая атлетика #допинг #ВФЛА
