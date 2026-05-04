В ФМБА разработали меры по защите генетических данных россиян

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подготовило законопроект, в котором определяются правила передачи генетических данных граждан страны за рубеж. Документ оказался в распоряжении РИА Новости.

«Инициатива направлена на защиту генетических данных россиян. Из документа следует, что для передачи данных предлагаются разные режимы», - говорится в материале.

Отмечается, что генетические данные можно будет передать без согласований при условии, что конкретному пациенту понадобится медпомощь, в том числе, для установки диагноза или выбора методов лечения. Кроме того, рассматривается возможность их передачи в рамках международного научного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, запрещающий россиянам вывозить за рубеж свои генетические данные. Его цель - урегулировать обращения генетических данных граждан РФ.