МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ФМБА разработали меры по защите генетических данных россиян

Согласно документу, данные можно передавать, если речь идет об оказании медпомощи конкретному пациенту.
Глеб Владовский 04-05-2026 02:59
© Фото: Александр Сухов, РИА Новости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подготовило законопроект, в котором определяются правила передачи генетических данных граждан страны за рубеж. Документ оказался в распоряжении РИА Новости.

«Инициатива направлена на защиту генетических данных россиян. Из документа следует, что для передачи данных предлагаются разные режимы», - говорится в материале.

Отмечается, что генетические данные можно будет передать без согласований при условии, что конкретному пациенту понадобится медпомощь, в том числе, для установки диагноза или выбора методов лечения. Кроме того, рассматривается возможность их передачи в рамках международного научного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, запрещающий россиянам вывозить за рубеж свои генетические данные. Его цель - урегулировать обращения генетических данных граждан РФ.

#в стране и мире #законопроект #россияне #генетические данные #ФМБА России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 