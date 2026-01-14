В ГД внесли законопроект о запрете вывоза генетических данных за рубеж

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, запрещающий россиянам вывозить за рубеж свои генетические данные. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Цель законопроекта - урегулировать обращения генетических данных граждан РФ. То есть ограничить их передачу за рубеж, а также иностранным лицам на территории страны, пишет RT.

Однако ограничения не коснутся тех граждан РФ, которым необходимо оказать медицинскую помощь. Кроме того, допускается передача данных за пределы РФ при ведении разработки препаратов для конкретных пациентов, являющихся россиянами.

Ранее в ФСБ сообщили, что гражданин США осужден на 15 лет за сбор для Пентагона данных для создания системы генетического скрининга жителей РФ.