Слезы счастья: российские синхронистки поделились эмоциями после Кубка мира в Китае

По словам синхронистки Елизаветы Минаевой, соревнования прошли хорошо, а тренеры остались довольны. Спортсменка также отметила теплый и дружелюбный прием, хорошую организацию и достойную конкуренцию.

«Мы очень долгое время находимся на тренировочной базе. Днями и ночами тренируемся», - сказала Екатерина Коссова.

По словам Коссовой, каждое выступление волнительно, у каждого есть какие-то нюансы, которые надо выполнять, чтобы все получалось на 100%.

«Конечно, многие плакали на награждении. Сложно было сдержаться. Долго ждали и, наконец-то, дождались», - прокомментировала возвращение флага и гимна на награждение Светлана Павлова.

Павлова отметила, что главными конкурентами на турнире были спортсменки из Китая. Также наша синхронистка заявила, что наша сборная продолжит тренироваться и расти.

«(На соревнованиях) нас встречали отлично. Уровень был замечательный, ощущение было, что это чемпионат мира, китайцы в этом плане молодцы. Со стороны соперников, коллег не было никаких неприятных моментов, наоборот, все улыбались, все были вежливые», - рассказала семикратная олимпийская чемпионка, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Напомним, российские синхронистки на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию в китайском Сиане завоевали 8 медалей. Наши спортсмены выиграли 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. В общекомандном зачете Россия заняла второе место, уступив хозяевам турнира.