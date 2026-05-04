Times: ЕС потребовал от Лондона ежегодные выплаты свыше одного млрд евро

В Брюсселе надеются на положительный ответ Стармена на полях Европейского политического сообщества в Ереване.
Глеб Владовский 04-05-2026 02:29
© Фото: Krisztian Elek Keystone Press Agency Globallookpress

Евросоюз потребовал от Британии ежегодных выплат в размере свыше одного миллиарда евро для доступа к общему рынку блока. Об этом сообщила газета The Times.

«Европейские переговорщики ясно дали понять, что выплата наличными, которая, как ожидается, составит около одного миллиарда фунтов стерлингов (приблизительно 1,15 млрд евро - Прим. ред.) в год, является условием дальнейшего доступа к единому рынку ЕС», - говорится в публикации.

Отмечается, что Брюссель надеется на согласие со стороны премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которое он может дать на полях Европейского политического сообщества в Ереване. Кроме того, отмечается, что премьер планирует затронуть тему более тесного взаимодействия с ЕС.

Ранее сообщалось, что борт премьер-министра Испании Педро Санчеса экстренно сел в Анкаре. Политик следовал в Ереван для участия в Европейском политическом сообществе.

#в стране и мире #евросоюз #Великобритания #выплаты #кир стармер #европейские рынки
