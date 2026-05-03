Трамп призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к израильскому лидеру Ицхаку Герцогу с призывом даровать помилование премьер-министру Тель-Авива Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщается в сюжете гостелерадиокомпании Израиля Kan.

В настоящее время в отношении главы правительства продолжаются судебные процессы.

Как сообщается в содержании, Трамп ранее дал интервью данному вещателю и в ходе беседы затронул тему возможного помилования. В своем обращении к Герцогу американский президент снова повторил эту просьбу.

Свою позицию Трамп объяснил тем, что Нетаньяху, по словам главы США, «премьер-министр военного времени», поэтому он должен иметь возможность полностью сфокусироваться на ведении боевых действий, не отвлекаясь на все остальное.

В заключение он добавил, что Израиль вряд ли существовал бы без него и «Биби».



Ранее сообщалось, что президент Тель-Авива намерен добиться признания вины от Нетаньяху в коррупции. Также около половины граждан выступают против помилования для премьер-министра.