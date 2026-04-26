NYT: президент Израиля намерен добиться признания вины от Нетаньяху

Около половины граждан Израиля выступают против помилования.
Глеб Владовский 26-04-2026 20:30
© Фото: Daniel Torok US White House via Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог намерен добиться того, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал вину в коррупции. Об этом сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Герцог не планирует в ближайшее время помиловать Нетаньяху. Вместо этого он сначала попытается инициировать процесс посредничества, чтобы достичь соглашения о признании вины», - говорится в материале.

Как отмечает издание, Герцог собирается решить этот вопрос путем переговоров через посредников. В случае, если Нетаньяху согласится признать вину, ему придется также покинуть пост премьера, и он не сможет баллотироваться на пост президента страны. Кроме того, около половины граждан Израиля выступает против помилования.

Ранее премьер-министр подавал прошение президенту страны о помиловании без признания вины.

Напомним, в декабре 2024 года начался суд по нескольким делам о коррупции. Среди них получение взятки и лоббирование интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной службы, взамен на позитивное освещение работы кабинета министров.

#в стране и мире #Израиль #коррупция #Биньямин Нетаньяху #признание вины #Ицхак Герцог
