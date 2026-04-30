В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

В МВД России выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2-3 км/ч. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В связи с этим хотелось бы напомнить, что МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы», - написала она в своем Telegram-канале.

Волк отметила, что официальная позиция ведомства по этому вопросу не изменилась. Она также обратила внимание на то, что МВД РФ призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения.

В Центре организации дорожного движения ранее сообщили, что уличные камеры видеонаблюдения готовы к уменьшению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до двух-трех километров в час. По словам руководителя ЦОДД, технически такая возможность есть, и ведомство поддерживает эту инициативу.

После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что большинство депутатов выступают против пересмотра нештрафуемого порога скорости. Он отметил, что следует придерживаться существующих норм, которые разрешают превышение скорости на 20 километров в час без штрафа.

В Минтранспорте РФ также отреагировали на эту информацию, заявив, что не получали предложений снизить порог превышения скорости. В ведомстве отметили, что такие изменения в законодательство нецелесообразны.