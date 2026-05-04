«Почта России» изменила систему онлайн-отслеживания посылок - теперь пользователь не может посмотреть детальную информацию о местонахождении отправления, а лишь узнать, в каком статусе оно находится. Подобное упрощение в службе объяснили заботой о клиентах и повышением безопасности перемещения.

До недавнего времени любой пользователь официального приложения «Почты России» мог посмотреть весь путь, который проделала его посылка, включая названия сортировочных пунктов. Теперь же клиент будет видеть только основные этапы передвижения отправлений, такие как прием в доставку, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки и готовность к вручению.

«Переход на новую модель отслеживания направлен на упрощение клиентского пути, без лишних статусов и круглосуточных технических оповещений и повышение безопасности перемещения отправлений», - объяснили в почтовой службе.

Отмечается, что вся убранная из публичного доступа информация останется в самой внутренней системе компании и будет видна ее сотрудникам. Таким образом, «Почта России» сохранит возможность оперативно выявлять и устранять нештатные ситуации.

Ранее в Минцифры разработали законопроект, обязывающий маркетплейсы открывать ПВЗ в отделениях «Почты России». Кроме того, проект о поддержке «Почты России» значительно расширит функционал почтовых отделений. Помимо прочего, в них можно будет приобрести безрецептурные лекарства, а также будет предоставляться возможность оплаты услуг без комиссии со стороны банков.