Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях «Почты России» либо направлять товары туда напрямую для доставки потребителю. Соответствующий законопроект разработало Минцифры.

«Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда», - говорится в тексте.

Кроме того, проект о поддержке «Почты России» значительно расширит функционал почтовых отделений. Помимо прочего, в них можно будет приобрести безрецептурные лекарства, а также будет предоставляться возможность оплаты услуг без комиссии со стороны банков.

«Почта России» получит доступ к почтовым ящикам жильцов, а бумажные квитанции об оплате ЖКУ останутся только для пенсионеров и льготников. Остальные категории граждан будут получать их в электронном виде на портале «Госуслуги».

Также «Почта России» станет единственным оператором доставки юридически значимых писем госорганов до адресата.

Ранее стало известно о том, что пользователи Max смогут получать уведомления от «Госуслуг» через чат-бот.