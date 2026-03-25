МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях «Почты России»

В случае отказа доставку товара можно будет оформить на адрес отделения.
Константин Денисов 25-03-2026 12:46
© Фото: Shatokhina Natalya, news.ru, Global Look Press

Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях «Почты России» либо направлять товары туда напрямую для доставки потребителю. Соответствующий законопроект разработало Минцифры.

«Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда», - говорится в тексте.

Кроме того, проект о поддержке «Почты России» значительно расширит функционал почтовых отделений. Помимо прочего, в них можно будет приобрести безрецептурные лекарства, а также будет предоставляться возможность оплаты услуг без комиссии со стороны банков.

«Почта России» получит доступ к почтовым ящикам жильцов, а бумажные квитанции об оплате ЖКУ останутся только для пенсионеров и льготников. Остальные категории граждан будут получать их в электронном виде на портале «Госуслуги».

Также «Почта России» станет единственным оператором доставки юридически значимых писем госорганов до адресата. 

Ранее стало известно о том, что пользователи Max смогут получать уведомления от «Госуслуг» через чат-бот.

#в стране и мире #законопроект #Доставка #"Почта России" #маркетплейсы #ПВЗ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 