С 6 мая в Москве начнут отключать отопление

Сперва отопление будет отключено в промышленных и административных зданиях.
Вероника Левшина 04-05-2026 20:03
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Dmitrii Marchen, Global Look Press

6 мая в Москве начнут отключать отопление. Об этом сообщило городское хозяйство столицы.

К плавному переводу системы теплоснабжения Москвы на летний режим работы приступят с 00:00 в связи с потеплением в столице.

«В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов», - говорится в заявлении.

Сперва отключат отопление в промышленных и административных зданиях, после - в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Ранее в Госдуме напомнили условия окончания отопительного сезона. Отопительный сезон в России заканчивается, когда средняя температура воздуха на протяжении пяти суток превышает отметку +8 градусов. В то же время, он отметил, что региональные власти всегда смотрят не только на текущую ситуацию с погодой, но и прогнозы на ближайшие дни. Краткосрочные повышения температуры до необходимых значений не могут служить основанием для прекращения подачи тепла.

#в стране и мире #столица #потепление #отключение #отопление
