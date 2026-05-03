Июль зашел в гости к маю: синоптик рассказал о погоде в столице на неделе

В Москве на предстоящей неделе с понедельника по четверг ожидается теплая погода без осадков, температура составит примерно +25 градусов. Об этом сообщил «Звезде» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодня погода преодолела 20 градусную отметку, а завтра близится к отметке +25 градусов. С понедельника по четверг включительно ожидается очень теплая погода без осадков, температура будет около 25 градусов. Июль зашел в гости к маю», - рассказал Шувалов.

Руководитель прогностического центра предупредил, что в конце недели произойдет понижение температуры. Такого тепла как с понедельника по четверг не будет.

Ожидается дождь и гроза. Дневная температура понизится до +15, что уже более похоже на майскую погоду, заключил Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, что сегодняшний день в столице стал самым теплым с начала года. Впервые в этом году столбик термометра показал отметку в 20°.