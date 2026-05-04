МО Германии: США отменили размещение Tomahawk в стране «не окончательно»

По словам представителя министерства обороны ФРГ Митко Мюллера, европейские страны в любом случае уже разрабатывают планы по закупке систем вооружения.
Вероника Левшина 04-05-2026 19:29
© Фото: U.S Navy, Global Look Press

Представитель министерства обороны ФРГ Митко Мюллер заявил, что США не окончательно отменили план по размещению в Германии батальона с дальнобойными ракетами Tomahawk. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы не говорим об окончательной отмене», - отметил Мюллер.

По его словам, оружие «предназначалось для размещения в Германии и вполне может там находиться». Также представитель МО ФРГ добавил, что в любом случае европейские страны уже разрабатывают планы по закупке систем вооружения.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США пока не будут размещать крылатые ракеты Tomahawk в ФРГ.

Напомним, на прошлой неделе шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился о выводе 5 тысяч американских военнослужащих из Германии. По данным помощника военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла, вывод военнослужащих из ФРГ будет завершен в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп заявлял до этого, что вашингтонская администрация рассматривает возможность сокращения контингента на территории Германии.

#в стране и мире #ракеты #сша #Германия #Tomahawk
