Лавров и глава МИД Египта призвали возобновить переговоры по Ирану

В ходе беседы министры также рассмотрели вопросы взаимодействия Москвы и Каира в ООН.
Вероника Левшина 04-05-2026 18:05
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты подчеркнули необходимость возобновить переговоры стран-участниц конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Министры провели телефонный разговор по инициативе египетской стороны, где обсудили текущую ситуацию в зоне Персидского залива и призвали вернуться к переговорному процессу для достижения договоренностей и урегулирования кризиса.

«В ходе беседы были также рассмотрены вопросы взаимодействия Москвы и Каира в ООН, подготовки к встрече министров иностранных дел БРИКС 14-15 мая в Нью-Дели и некоторые аспекты дальнейшего развития двустороннего российско-египетского сотрудничества», - говорится в заявлении.

Ранее во время телефонного разговора Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили обеспечение свободы судоходства и урегулирование вокруг иранской ядерной программы. Отдельное внимание министры уделили вопросам пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив.

#в стране и мире #Ближний Восток #Лавров #МИД РФ #переговоры #телефонный разговор #мид египта
