Лавров обсудил с Аракчи пропуск российских судов через Ормузский пролив

Российская сторона подчеркнула поддержку посреднических усилий и готовность содействовать политико-дипломатическому процессу.
Дарья Ситникова 01-05-2026 22:31
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Стороны продолжили обстоятельный обмен мнениями относительно перспектив полного прекращения боевых действий, стабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке», - сказано в сообщении на сайте министерства.

Они обсудили обеспечение свободы судоходства и урегулирование вокруг иранской ядерной программы. Отдельное внимание было уделено вопросам пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив.

Кроме того, министры затронули перспективы полного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. Была также подчеркнута поддержка российской стороной предпринимаемых посреднических усилий. Ко всему этому, была подтверждена готовность всемерно содействовать политико-дипломатическому процессу для установления долгосрочного мира в регионе.

В понедельник, 27 апреля, состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана в Санкт-Петербурге. Аракчи назвал эту встречу очень продуктивной.

Он поблагодарил Москву за солидарность и поприветствовал ее поддержку дипломатии. Аракчи также заявил о силе и глубине стратегического партнерства с Россией.

#Россия #Иран #Лавров #МИД РФ #телефонный разговор #аракчи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
